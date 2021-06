Betrüger prellt Mann in Zusmarshausen

In Zusmarshausen ist ein 50-Jähriger einem Betrüger mit rumänischen Geldscheinen zum Opfer gefallen. Die Polizei warnt vor solchen Fällen.

In Zusmarshausen ist bereits Ende Mai ein 50-Jähriger aus Dinkelscherben einem Betrüger mit rumänischen Geldscheinen zum Opfer gefallen, wie die Polizei jetzt mitteilt. Das war passiert: Ein Mann gab vor, mit seinen 1000 Leu (rumänische Währung) in Deutschland nicht an einer Tankstelle bezahlen zu können. Daraufhin gab ihm der 50-jährige 200 Euro, was nach Auskunft der Polizei auch der entsprechende Gegenwert gewesen wäre.

Allerdings handelte es sich bei den übergebenen 1000 Leu um einen so alten Geldschein, dass dieser laut Bankauskunft nicht mehr umgetauscht werden kann. Sehr wahrscheinlich war dies dem vermutlichen Betrüger auch bekannt. Daher wird derzeit von einem vorsätzlichen Betrug zum Nachteil des 50-Jährigen ausgegangen. (jah)

