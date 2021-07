Betrunkener Ladendieb wollte Lippenstift stehlen

Ein betrunkener Mann wollte am Samstag in einem Discounter einen Lippenstift stehlen. Er war betrunken - und musste deshalb auch seine Schlüssel abgeben.

Nicht nur beim Diebstahl dreier Lippenstifte in einem Discounter in Zusmarshausen wurde ein 46-Jähriger am Samstag, 24. Juli, beobachtet. Weil er deutlich alkoholisiert war, musste der Lastwagenfahrer, der gerade seine Tagesruhezeit einbrachte, auch seinen Schlüssel und seine Fahrzeugpapiere abgeben, um zu verhindern, dass er möglicherweise unter Alkoholeinfluss weiterfuhr. Der Alkotest der Polizei hatte einen Wert von 1,24 Promille ergeben. (jah)

