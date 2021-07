Das ist das Besondere an der "Kultur am See" in Zusmarshausen

Leonhardsberger und Schmid präsentieren ihre Show bei "Kultur am See" am Zusmarshauser Rothsee. Außerdem treten die Vivid Curls auf.

Die Vorfreude ist groß in Zusmarshausen: Nach so vielen Monaten, in denen kulturell wenig geboten war, freuen sich die Wasserwacht, die Bettschoner und ZusKultur auf diesen Sommer. Gemeinsam haben die drei Institutionen ein Wochenende mit viel Kultur auf die Beine gestellt. "Kultur am See" heißt die Veranstaltung, bei der die Gäste am Rothsee in Zusmarshausen die "Leonhardsberger & Schmid-Show" und ein Konzert der Vivid Curls erleben können.

"Leonhardsberger & Schmid-Show" am Freitag am Rothsee

Mit Stefan Leonhardsberger und Kollege Martin Schmid geht es am Freitag, 16. Juli, auf der Bühne am Rothsee-Ufer los. Zusammen geben sie ihre neue "Leonhardsberger & Schmid-Show" zum Besten. Der oberösterreichische Entertainer Stefan Leonhardsberger spielt, singt und tanzt durch einen Abend mit Überraschungen, wie in der Ankündigung versprochen wird. Sein Augsburger Kompagnon Martin Schmid macht dazu Musik. Gemeinsam bringen sie Songs, Gags und Dance-Moves auf die Bühne. Viele werden sich noch an das Programm "Da Billi Jean is ned mei Bua" erinnern, das rund 60.000 Zuschauer im deutschsprachigen Raum gesehen haben, oder auch an den Kabarett-Thriller "Rauhnacht". Mit der "Leonhardsberger & Schmid-Show" gehen Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid im Sommer 2021 mit einem neuen Programm auf die Bühne. Es wurde gemeinsam mit Autor Paul Klambauer entwickelt.

Am Samstag treten die Vivid Curls auf

Wer es gern musikalisch mag, kann am Samstag, 17. Juli, gleich wieder zum Rothsee kommen. Dann treten die Vivid Curls & Band auf der Rothseebühne auf und präsentieren ihr aktuelles Album "…nicht müde werden!" Inka Kuchler und Irene Schindele sind für kritische Texte, Melodik und Rhythmus bekannt. Mit Markus Wohner am Schlagzeug, Helmuth Baumann am Bass und Florian Hirle an der Gitarre steht den Vivid Curls eine Band mit Spielfreude zur Seite. Seit 18 Jahren touren die beiden Lockenköpfe durch Deutschland, waren bei "Songs an einem Sommerabend" dabei, haben Musik für einen Kinofilm geschrieben und standen mit Konstantin Wecker im Studio und auf der Bühne. Jetzt ist die Freude auf ein Wiedersehen in Zusmarshausen nach so vielen Monaten ohne Konzerte groß.

Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid gastieren am Rothsee in Zusmarshausen. Foto: Luis Zeno Kuhn

Auch die Organisatoren freuen sich auf das Event. Irene Frank von ZusKultur sagt: "So etwas hat es in dieser Form noch nicht gegeben." ZusKultur hat die organisatorischen Aufgaben für "Kultur am See" in die Hand genommen, während die Helfer der Wasserwacht und der Faschingsverein Zusamtaler Bettschoner sich um die Verpflegung und die Aufbauarbeiten kümmern.

Rothsee-Ufer wird bestuhlt

Das Besondere an diesem Wochenende am Rothsee ist das Konzept der Veranstaltung. Irene Frank sagt, dass es sich nicht um eine Partynacht im herkömmlichen Sinn handele. Dieses Mal stehen feste Sitzplätze zur Verfügung, auf denen insgesamt maximal 250 Zuschauer die kulturellen Darbietungen verfolgen können. Mit Klappstühlen und Decken unter dem Arm müssen die Besucher also nicht anreisen. Allerdings sollten auch bei dieser Veranstaltung die geltenden Corona-Regeln eingehalten werden. Dazu gehören Masken- und Abstandsregeln.

Karten für die beiden Veranstaltungen gibt es in "Mein Buchladen" in Zusmarshausen und in den Filialen der Raiffeisenbank Augsburger Land West. Es gelten die jeweils gültigen Corona-Bestimmungen.