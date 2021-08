Zusmarshausen

05:59 Uhr

Die alten Brücken bei Gabelbachergreut sind jetzt Geschichte

Hier steht nur noch der mittlere Bogen. Die Bogenbrücke bei Gabelbachergreut wurde schon am Samstag komplett abgerissen. Am Sonntag folgte die Fünffeldbrücke.

Plus Mehr als hundert Jahre standen zwei Brücken am südlichen Rand von Gabelbachergreut. Am Wochenende wurden sie abgerissen. Das stimmte Anwohner traurig.

Von Marco Keitel

Schon in der Ortsmitte von Gabelbachergreut ist am Samstagmittag ein lautes, hämmerndes Geräusch zu hören. Am südlichen Ende des Orts sind an der Bogenbrücke zwei Bagger mit Abbruchhammern im Einsatz. Hier reißen Arbeiter am Samstag und Sonntag die Bogenbrücke und die Fünffeldbrücke ab. Beide Brücken standen mehr als hundert Jahre bei Gabelbachergreut, tausende Züge sind unter ihnen hindurchgefahren.

