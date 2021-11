Dieb bedient sich im Sportheim Zusmarshausen: Polizei sucht Zeugen

Der Täter schleicht in die Umkleidekabine im Sportheim Zusmarshausen und durchsucht die persönlichen Gegenstände von mehreren Sportlern. Seine Beute: 750 Euro.

Ein dreister Dieb hat am Dienstag in einem Vereinsheim in der Stadionstraße in Zusmarshausen zugeschlagen. Der Täter schlich sich in einem unbeobachteten Moment in die Umkleidekabine und klaute Bargeld.

Diebstahl im Sportheim: Polizei Zusmarshausen sucht Zeugen

Passiert ist der Diebstahl laut Polizei zwischen 20 und 20.15 Uhr. In dieser Zeit durchwühlte der Täter die persönlichen Gegenstände von mehreren Personen. Insgesamt fielen dem Unbekannten auf diese Weise rund 750 Euro Bargeld in die Hände.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen machen können, mögen sich bitte bei der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 melden. (thia)