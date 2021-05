Dieb stiehlt Fahrrad an der Schule in Zusmarshausen

Zwar hat der Besitzer sein Fahrrad versperrt, dies hindert den Dieb aber nicht, das auffällige Rad an der Schule in Zusmarshausen mitzunehmen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Geschehen ist die Tat nach Auskunft der Polizei am Donnerstag zwischen 19 und 21 Uhr. Der Besitzer hatte sein Fahrrad zwar versperrt, was den Dieb aber nicht daran hinderte, das auffällige rote Townie-Fahrrad im Wert von 350 Euro zu entwenden. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)