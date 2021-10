Zusmarshausen

Drei Standesämter im Kreis Augsburg sollen zusammengelegt werden

Plus Die Standesämter in Adelsried und Zusmarshausen sollen langfristig mit dem in Kutzenhausen zusammengelegt werden. Wo dann noch geheiratet werden kann.

Von Katja Röderer

Werden mehrere Standesämter zusammengelegt? Der Marktgemeinderat Zusmarshausen hat dafür am Donnerstag sein Okay gegeben. So könnten bald auch die standesamtlichen Angelegenheiten der Kutzenhauser im Rathaus in Zusmarshausen bearbeitet werden. Für die Adelsrieder ist das schon lange Realität.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

