Ein Jahr im Einsatz: AVV-Elektrobusse fahren weiter als geplant

Plus Seit einem Jahr bringen zwei Elektrobusse des AVV Fahrgäste von Zusmarshausen zum Uniklinikum und zurück. Das Pilotprojekt geht auf. In Zukunft sollen weitere Elektrofahrzeuge folgen.

Geht es um Elektromobilität, fällt schnell ein Stichwort: Reichweite. Wann muss wieder aufgeladen werden? Wie weit bis zur nächsten Stromtankstelle? Ein Jahr lang sind die beiden Elektrobusse des Verkehrsbunds AVV nun im Einsatz. Das erste Fazit: Die Fahrzeuge schaffen deutlich mehr Strecke als gedacht. Die erste Testphase ist damit bestanden. In Zukunft werden wohl noch deutlich mehr E-Busse über die Straßen im Augsburger Land rollen. Das hat auch mit einer Vorgabe der EU zu tun.