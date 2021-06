Zusmarshausen

28.06.2021

Es tut sich was am Horn in Zusmarshausen

Abgebaute Schilder des Trimm-dich-Pfads stehen auf einer Bank in der Nähe der Kneipp-Anlage im Wald in Zusmarshausen.

Plus Das Kneipp-Becken am Horn in Zusmarshausen soll in Kürze saniert werden. Der Trimm-dich-Pfad könnte erneuert oder durch eine Fitnessinsel ersetzt werden

Von Katja Röderer

Fein säuberlich aufgereiht steht ein blaues Schild neben dem anderen auf einer Holzbank am Waldrand in Zusmarshausen. Vorbei sind die Zeiten, in denen die darauf abgedruckten Übungen den ambitionierten Joggern am Horn den Schweiß auf die Stirn trieben. Auf dem Trimm-dich-Pfad in Zusmarshausen ist es still geworden. Auch das Kneipp-Becken steht heute leer. Jedenfalls noch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen