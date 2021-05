Zusmarshausen

13:29 Uhr

Frau landet mit Kleintransporter in Schaufensterscheibe

Mit einem Kleintransporter ist eine 64-Jährige am Mittwoch in einen Getränkemarkt in Zusmarshausen gefahren.

Eine 64-jährige Frau ist am Mittwoch mit ihrem Kleintransporter in einem Schaufenster in Zusmarshausen gelandet. Wie die Polizei berichtet, parkte die Frau ihren Wagen gegen 12.15 Uhr auf dem Parkplatz des Getränkemarktes in der Römerstraße in Zusmarshausen. Bei noch laufendem Motor rutschte die Fahrerin offenbar von der Kupplung und der Transporter fuhr vorwärts direkt in die Schaufensterscheibe. Die Scheibe wurde nach innen gedrückt und zersprang. Auch das darunter befindliche Mauerwerk wurde in den Laden gedrückt. Zu diesem Zeitpunkt stand niemand hinter der Scheibe, Verletzte gab es laut Polizei nicht. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 12.000 Euro geschätzt. (AL)

Themen folgen