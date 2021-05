Zusmarshausen-Gabelbach

23.05.2021

Bahnbrücke in Gabelbach: Karl Wendles großer Traum von der letzten Lokomotivfahrt

Karl Wendle träumt von einer Dampflok, die unter Brücke in Gabelbachergreut durchfährt. Doch die Zeit rennt ihm davon.

Plus Die Bogenbrücke bei Gabelbachergreut wird abgerissen. Noch hat der Eisenbahnfreund Karl Wendle Hoffnung. Er träumt von einer letzten Fahrt mit einer Dampflok.

Von Philipp Kinne

Eine Trauerschleife hängt am Geländer der alten Bogenbrücke in Gabelbach. "In tiefer Trauer", steht dort. Und: "Du wirst uns fehlen." Karl Wendle hat sie zwar nicht aufgehängt. Doch der Eisenbahnfreund kann die Unbekannten gut verstehen. Im August wird das Bauwerk aus dem Jahr 1899 Geschichte sein. Bis zuletzt hatten Anwohner für den Erhalt der Brücke gekämpft. Doch das marode Bauwerk muss weichen. Karl Wendle träumt von einer letzten Lokomotivfahrt unter der historischen Brücke hindurch. Doch dem Eisenbahnfreund rennt die Zeit davon.

Themen folgen