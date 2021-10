Zusmarshausen-Gabelbach

Kindergartenanbau: Neues Dach für die kleinen Strolche in Gabelbach

Im Moment wird das Dach am Kindergartenanbau in Gabelbach abgedeckt.

Die Arbeiten am Kindergartenanbau in Gabelbach gehen weiter. In Kürze soll mit dem Verputzen begonnen werden.

Von Katja Röderer

Die Bauarbeiten am Kindergarten in Gabelbach laufen weiter. Im Moment wird das Dach abgedichtet und gedämmt. Die erste Dämmebene ist schon aufgebracht. Auf der wird dann die Gefälledämmung verlegt und abgedichtet. Unter anderem wurden außerdem die Fenster eingebaut und teilweise auch schon abgedichtet. Bis auf die Eingangstüren ist das Gebäude damit komplett geschlossen. Der Anbau des Kindergartens in Gabelbach geht voran. Foto: Marktgemeinde Zusmarshausen Nach den Starkregenereignissen im Sommer wurde der Sickerschacht gesetzt und angeschlossen. Damit soll der Kindergartenanbau vor solchen Niederschlagsereignissen in Zukunft sicher sein. Auch sind alle vorbereitenden Leerrohre und Kabelkanäle erstellt und die elektrischen Raffstorekästen angeschlossen. Wenn die Vorbereitungen für Sanitär und Elektro fertig sind, stehen Putzarbeiten an.

