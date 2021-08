Zusmarshausen-Gabelbachergreut

17:52 Uhr

Abbruch der Bahnbrücken: Jetzt rücken die Bagger an

Die Vorbereitungen für den Abriss der Bahnbrücke in Gabelbachergreut laufen.

Plus In Kürze werden die Fünffeldbrücke und die Bogenbrücke in Gabelbachergreut abgerissen. Ein Wochenende lang wird der Bahnverkehr unterbrochen

Von Katja Röderer

Auf dem Papier ist der Abriss der beiden Bahnbrücken in Gabelbachergreut schon beschlossene Sache. Jetzt rücken die Bagger an. Die ersten vorbereitenden Arbeiten für den Abriss laufen bereits. In wenigen Tagen kommen schwere Baufahrzeuge dazu, darunter ein 600-Tonnen-Kran. Der Bahnverkehr zwischen Freihalden und Dinkelscherben wird für die Arbeiten komplett unterbrochen.

