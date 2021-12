Zusmarshausen

vor 32 Min.

Gefälschter Impfpass: So kam eine Apothekerin dem Betrüger auf die Schliche

Ein 28-Jähriger zeigt in einer Apotheke in Zusmarshausen einen gefälschten Impfpass vor. Ausgestellt wurde er wohl mit einem gestohlenen Stempel. Wie der Schwindel aufflog.

Von Philipp Kinne

Mit einem gefälschten Impfpass wollte sich ein 28-Jähriger ein digitales Impfzertifikat erschleichen. Doch der Betrug flog auf. Blitzschnell reagierte eine Mitarbeiterin der Zusmarshauser Marien-Apotheke. Sie rief die Polizei. Wenig später standen die Beamten vor der Haustür des mutmaßlichen Betrügers. "Man hat dem Mann angemerkt, dass etwas nicht stimmt", sagt Carolin Hofmann, Inhaberin der Zusmarshauser Apotheke.

