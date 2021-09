Geparktes Auto in Zusmarshausen macht sich selbstständig

Da war doch was: Weil ein Autofahrer in Zusmarshausen vergessen hatte, seinen Wagen gegen Wegrollen zu sichern, machte sich dieser selbstständig.

Er hatte wohl vergessen, einen Gang einzulegen oder die Handbremse zu ziehen: Am Freitag, 17. September, gegen 8.30 Uhr machte sich ein geparkter Wagen in Zusmarshausen selbstständig. Die Polizei teilt mit, dass der 64-jährige Fahrer beim Aussteigen vergessen hatte, diesen gegen Wegrollen zu sichern. Das Auto rollte daraufhin rückwärts auf den dahinter parkenden Wagen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 100 Euro. (jah)

