Geparktes Auto macht sich in Zusmarshausen selbstständig

Die 23-jährige Fahrerin hatte laut Polizei um 14.40 Uhr ihren Audi geparkt und war ausgestiegen. Da sie vermutlich den Gang nicht richtig eingelegt und die Handbremse nicht angezogen hatte, rollte der Wagen in ihrer Abwesenheit auf dem leicht abschüssigen Gelände rückwärts. Der Audi prallte mit seiner Anhängerkupplung in einen BMW. Es entstand nur an dem geparkten Auto ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. (thia)