Grundschulkinder in Zusmarshausen bekommen erstmal keinen Hort

Schule aus, aber die Eltern müssen noch arbeiten? In Zusmarshausen hilft dann die Mittagsbetreuung weiter.

Plus Warum das Projekt im Moment ins Stocken geraten ist und was das für die Kinder in Zusmarshausen bedeutet.

Von Katja Röderer

Bekommt Zusmarshausen einen Hort? Spätestens seit 2019 ist der schon beschlossene Sache: Ein Neubau in der Wertinger Straße für bis zu 150 Kinder soll es werden. Viel mehr ist seither aber nicht geschehen. Zwar beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe regelmäßig mit dem Thema. Doch das Gebäude, das für den Neubau weichen soll, steht noch an Ort und Stelle.

