Handwerker-Kleidung: Schöffel und Sortimo machen jetzt gemeinsame Sache(n)

Plus Der Fahrzeugausrüster Sortimo aus Zusmarshausen hat sich mit dem Schwabmünchener Bekleidungshersteller Schöffel zusammengetan. Sie bieten nun Kleidung für Handwerker an.

Die Strategien dieser beiden Unternehmen aus dem Landkreis Augsburg gehen ziemlich auseinander. Trotzdem hat der Schwabmünchener Bekleidungshersteller Schöffel mit dem Zusmarshausener Fahrzeugausstatter Sortimo International so manches gemeinsam. Genug jedenfalls, um eine gemeinsame Bekleidungslinie auf den Markt zu bringen. Im September ist der Startschuss gefallen.