Heck eingedrückt: Laster streift Auto in Zusmarshausen

Ein geparkter VW Polo ist nach einem Unfall in Zusmarshausen arg demoliert.

Mit seinem Lastwagen hat ein 53-Jähriger am Montag ein geparktes Auto in Zusmarshausen gestreift. Der geparkte Wagen stand laut Polizei auf dem Parkplatz eines Discounters am Richtstattweg. Gegen 22.15 rangierte der Lkw-Fahrer und übersah dabei den geparkten VW Polo. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeugheck des Polo eingedrückt und die Heckscheibe gebrochen. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 3000 Euro. (kinp)