Hochwasserschutz: Scheitert der Damm für Gabelsbach am Geld?

Ein Damm für 1,3 Millionen Euro soll das den Ortsteil von Zusmarshausen vor Hochwasser schützen. Doch das Projekt droht zu scheitern.

Meterhoch stand das Wasser im Juni in den Gabelbacher Kellern. Braune Brühe sammelte sich in vielen Gärten und auf den Wiesen und Feldern. Von den Folgen des starken Regens hat sich das Dorf bis heute noch nicht vollständig erholt. Entsprechend groß war das Interesse der Anwohner, als es jetzt im Marktgemeinderat um einen 1,3 Millionen Euro teuren Damm ging, der sie vor dem Hochwasser des Goldbachs bewahren soll. Nun droht das Projekt zu scheitern.