Sommerfeeling mit der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau

Plus Von Johann Sebastian Bach bis Adele - die Schülerinnen und Schüler des Musikschule spielen beim Konzert ihre Lieblingsstücke. Nach langer Corona-Pause kommt das besonders gut an.

Rothtalhalle oder doch Open Air? Carina Frey, Leiterin der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau, freute sich, dass die Serenade doch auf dem Martinsplatz im Freien stattfinden konnte. Das Wetter hatte jedenfalls mit dem Sonnenschein bis zum Sonntag gewartet. Und daher ging das musikalische Sommerfeeling, wie es genannt wurde, voll auf.