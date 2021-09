Hubschrauber landet nach schweren Unfällen auf der A8 bei Zusmarshausen

Ein Transporterfahrer kracht auf der A8 bei Zusmarshausen einem Laster ins Heck. Wenig später verliert eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Zwei schwere Unfälle hat es am Montag auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Burgau und Zusmarshausen in Fahrtrichtung München gegeben. Dabei wurde ein Fahrer so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber eingesetzt werden musste.

Der erste Unfall passierte kurz nach 18 Uhr. Ein Fahrer eines Kleintransporters fuhr aus bislang noch nicht geklärter Ursache auf einen Lastwagen auf und prallte im Anschluss gegen die Außenleitplanke. Der Lkw-Lenker verlor durch den Anstoß die Kontrolle, prallte gegen die mittlere Betonleitwand und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Sein Führerhaus klappte nach vorn und lag auf der Fahrbahn. Der Lasterfahrer kam wohl mit leichteren Verletzungen davon.

Der Kleintransporter-Fahrer hingegen wurde schwer verletzt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr Burgau, sowie die Autobahnpolizei Günzburg. Zudem landete ein Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn.

Vorderrad wird samt Aufhängung herausgerissen

Wenige Minuten später geriet eine 64-jährige Nissan-Fahrerin mit rund 150 Stundenkilometern kurz nach der Anschlussstelle Zusmarshausen ebenfalls aus ungeklärter Ursache von der Mittelspur nach rechts in die Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das vordere linke Rad samt Aufhängung heraus gerissen. Des Weiteren sind 20 Meter der Leitplanke beschädigt worden. Glücklicherweise verletzte sich die 64-Jährige laut Polizei nicht. Sie verursachte aber einen Gesamtschaden in Höhe von 10.500 Euro. (thia)