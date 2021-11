In Zusmarshausen können bald alle eine Drittimpfung bekommen

Die Gemeinde Zusmarshausen und Ecolog bieten einen Termin für Booster-Impfungen gegen Corona an. So kommen Zusmarshauser an die Termine.

Die Gemeinde Zusmarshausen bietet in Zusammenarbeit mit einem mobilen Impfteam aus Ärzten und medizinischen Fachkräften der Firma Ecolog einen Termin für Drittimpfungen in der Marktgemeinde an. Termin ist Donnerstag, 18. November. Bereits jetzt ist die Nachfrage sehr groß: Praktisch alle zunächst vorgesehenen 230 Termine sind inzwischen vergeben, berichtet das Rathaus. Nun hat das Impfteam versichert, so lange zu bleiben, bis alle Wünsche für die Drittimpfung abgearbeitet sind.

Impfen lassen können sich alle, die in Zusmarshausen gemeldet sind und deren Zweitimpfung mindestens ein halbes Jahr zurückliegt. Der Termin nur für jene, die zuvor mit den Impfstoffen von Biontech-Pfizer oder Astra Zeneca zweimal geimpft worden sind oder den Einmalimpfstoff von Johnson und Johnson erhalten haben. Wer zuvor mit dem Impfstoff von Moderna geimpft wurde, kann sich zwar für eine dritte Impfung melden, empfohlen von der Ständigen Impfkommission (Stiko) ist sie jedoch nicht. Bei der Drittimpfung in Zusmarshausen wird der Impfstoff der Firma Biontech-Pfizer verwendet. Die Impfungen finden in Zusmarshausen im Giseberthaus in der Augsburger Straße 11 (rückwärtiger Eingang) statt.

Corona-Impfung in Zusmarshausen: Diese Unterlagen sind erforderlich

Die Anmeldung erfolgt bis spätestens Montag, 15. November, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 08291/87-21 oder per E-Mail an postfach@zusmarshausen.de mit vollständigem Namen, Anschrift und Geburtsdatum. Als Kontaktdaten müssen zudem eine Telefonnummer und möglichst auch eine E-Mail-Adresse angegeben werden.

Am Impftag sollen Personalausweis oder Reisepass, der Impfpass, wenn noch vorhanden auch der Einwilligungsbogen und das Aufklärungsblatt der ersten oder zweiten Impfung und gegebenenfalls ein Medikamentenblatt mitgebracht werden. Es wird gebeten, frühestens zehn Minuten vor dem vereinbarten Termin zu erscheinen, um Ansammlungen zu vermeiden. Sollte ein Impftermin doch nicht eingehalten werden können, wird um Absage gebeten. (AZ)

