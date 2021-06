Zusmarshausen

18:30 Uhr

In den Betrieben im Landkreis Augsburg wird jetzt gegen Corona geimpft

Plus Im Augsburger Land starten die Betriebsimpfungen. Beim Automobilzulieferer Sortimo in Zusmarshausen bekommen über 70 Mitarbeiter die erste Spritze gegen Corona.

Von Marco Keitel

Eine handvoll Produktionsarbeiter stehen in blauen Arbeitshosen und T-Shirts vor dem Ausbildungszentrum in Zusmarshausen. Über ihnen hängt ein Banner mit der Aufschrift „Impfzentrum“. Diese Rolle erfüllt das Gebäude des Automobilzulieferers Sortimo nämlich an diesem Freitagnachmittag. Die Wartezeit ist kurz, alle paar Minuten tritt der nächste ein.

