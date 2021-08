Zusmarshausen

07:00 Uhr

Jetzt beginnt der Abriss der Brücken in Gabelbachergreut

Einer der letzten Züge fährt unter der Bogenbrücke in Gabelbachergreut hindurch. Am Wochenende wird sie abgerissen.

Plus Trotz einiger Gegenstimmen wird die Bogenbrücke bei Gabelbachergreut jetzt abgerissen. Auch die Fünffeldbrücke fällt. Was Schaulustige beachten sollten.

Von Marco Keitel

Wenn am Wochenende bei Gabelbachergreut zwei historische Brücken abgerissen werden, geht damit auch ein langer Kampf zu Ende. Die Bauwerke, unter denen bislang Züge hindurchgefahren sind, begleiten den Ortsteil von Zusmarshausen seit Generationen. Niemand, der heute dort lebt, hat 1854 die Entstehung der Fünffeldbrücke oder 1899 die der Bogenbrücke erlebt. Viele Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich in den vergangenen Jahren gegen den Abriss der Bogenbrücke eingesetzt. Vergebens, wie spätestens am Freitag klar wird. Die Bagger stehen schon bereit. In der Nacht auf Samstag treffen die Arbeiter die letzten Vorbereitungen, dann starten sie den Abriss.

