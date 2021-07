Junger Mann unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte ein Autofahrer, den die Polizei in Zusmarshausen angehalten hatte.

Am Freitag gegen 23.20 Uhr wurde ein 20-Jähriger in Zusmarshausen in der Schloßstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden beim Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Zunächst stritt der Fahrer ab, in der letzten Zeit Drogen zu sich genommen zu haben.

Ein Schnelltest vor Ort ergab jedoch den Hinweis, dass er vor Kurzem Drogen konsumiert hatte. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (jah)

