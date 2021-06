Zusmarshausen

Kommunalaufsicht lobt Zusmarshausen für Erhöhung der Kita-Gebühren

Plus Weiteres Einsparpotenzial gäbe es demnach in Zusmarshausen auch bei Zuschüssen für Vereine. Bei langfristigen Projekten müssten Prioritäten gesetzt werden.

Von Katja Röderer

Mit Unterschriftensammlungen und wütenden Schreiben hatten Eltern in Zusmarshausen im Frühjahr gegen die Erhöhung der Kita-Gebühren gekämpft. Etwa einhundert Menschen waren damals zu einer Infoveranstaltung in die Turnhalle gekommen, um mit dem Bürgermeister über das Thema zu diskutieren. Trotz des heftigen Widerstands setzte der Marktgemeinderat am Ende durch, dass die Kinderbetreuung in Zusmarshausen teurer wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

