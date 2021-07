Lastwagen streift in Zusmarshausen einen geparkten Audi

In Zusmarshausen bleibt ein 48-Jähriger an einem geparkten Audi hängen. Dabei wird die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden ist groß.

Nicht aufgepasst hat ein Lastwagenfahrer am Donnerstag in Zusmarshausen. Der 48-Jährige blieb kurz nach der Einmündung zur Schulstraße mit dem Anhänger an einem geparkten Auto hängen.

Passiert ist der Unfall laut Polizei um 14.30 Uhr, als der Lkw-Fahrer auf dem Marktplatz in Zusmarshausen in Richtung Dinkelscherben unterwegs war. Er streifte den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Audi A3. Der Anhänger beschädigte dabei die gesamte linke Fahrzeugseite und verursachte einen Gesamtsachschaden in Höhe von 5000 Euro. (thia)