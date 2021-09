Zusmarshausen

vor 18 Min.

Messung soll Klarheit bringen: Wie laut ist es wirklich an der A8?

Plus Zusmarshausen will Schallmessungen in Wollbach, Streitheim und Zusmarshausen. Die sollen vor noch mehr Verkehrslärm durch den geplanten Bahnausbau schützen.

Von Katja Röderer

Wie laut wird die geplante ICE-Trasse für die Zusmarshauser? Die Angst vor noch mehr Verkehrslärm ist groß. Vor allem die Anwohner rund um die A8 sind besorgt. Eine Messung des Schalls soll die Situation jetzt zweifelsfrei klären. Reiner Aktionismus oder eine hilfreiche Idee, um weiteren Verkehrslärm zu verhindern?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen