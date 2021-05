Zusmarshausen

Nach Rücktritt: Nur noch zwei Frauen im Rat in Zusmarshausen

Das Miteinander von Verwaltung, Marktgemeinderat und Bürgermeister war am Donnerstag Thema im Rat in Zusmarshausen.

Plus Ben Matthes aus Gabelbach rückt für Julia Stöhr im Marktgemeinderat Zusmarshausen nach. Die Bürgerliste kritisiert das Vorgehen in der Verwaltung bei Anfragen.

Von Katja Röderer

Debatten sind in einer Demokratie nicht ungewöhnlich. Auch auf kommunaler Ebene wird vielerorts gestritten und diskutiert. Dabei macht bekanntlich der Ton die Musik. Dass der in Zusmarshausen nicht der Vorstellung aller Beteiligten entspricht, wurde am Donnerstagabend in der Marktgemeinderatssitzung deutlich. Hier wünschte die Marktgemeinderätin Julia Stöhr (BLZus) ihrem Nachfolger schon mal ein "dickes Fell", als sie ihr Mandat niederlegte.

