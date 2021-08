Zusmarshausen

vor 18 Min.

Nach den neuen Corona-Beschlüssen: Das sagen Impf-Gegner

Elf Menschen demonstrierten am Dienstag in Zusmarshausen gegen die Corona-Maßnahmen und die Corona-Impfung.

Plus Seit Monaten demonstrieren in Zusmarshausen Menschen gegen die Corona-Politik. Jetzt ist es nur noch ein Häuflein: Ortstermin am Abend nach dem Corona-Gipfel.

Von Marlene Weyerer

"Umarmbar" steht auf der Warnweste einer Demonstrantin und dazu noch "Meine Kinder/Enkel - Meine Entscheidung". Plakate mit Thesen über das angebliche Versagen der Regierung sind zu sehen. Weiterhin treffen sich in Zusmarshausen wöchentlich Gegner der Corona-Maßnahmen, um zu demonstrieren. Im April liefen noch um die 100 Personen mit (wir berichteten), am Dienstag dieser Woche waren es elf.

