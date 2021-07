Zusmarshausen

30.06.2021

Nach tödlichem Unfall auf der A8: Fahrerin muss Strafe zahlen

Plus Eine Tote, sieben Verletzte: Das ist die Bilanz eines Unfalls auf der A8 bei Zusmarshausen im August 2019. Die Fahrerin muss sich jetzt dafür verantworten.

Von Marco Keitel

Unfälle auf der A8 gibt es im Landkreis Augsburg jede Woche. An einem kühlen Tag Mitte August kam es 2019 zu einem der schlimmsten der letzten Jahre. Acht Menschen waren in einem Kleinbus auf der Autobahn in Richtung München unterwegs. Kurze Zeit später war eine 65-jährige Frau tot. Die heute 43-jährige Fahrerin hat nun eine Strafe bekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen