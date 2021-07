Zusmarshausen

12:00 Uhr

Neue Nachbarschaftshilfe in Zusmarshausen geplant

Der Verein Fiz plant eine neue Nachbarschaftshilfe in Zusmarshausen.

Plus Der Verein Fiz will mit seinem Projekt Senioren und ältere Menschen in Zusmarshausen zusammenbringen. Wie das gelingen kann.

Von Katja Röderer

Wer bringt die Oma zum Arzt? Wer kauft für sie ein und wer mäht für sie den Rasen? Auf diese Fragen hat der Verein Familien in Zusmarshausen (Fiz) jetzt eine Antwort. Das Projekt Nachbarschaftshilfe soll aber mehr sein als nur eine Unterstützung für Senioren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

