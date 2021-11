Neuer Glanz für die Alte Schule in Gabelbachergreut

Plus Der Marktgemeinderat will das Vereinsheim im Dorf sanieren. Erste Kostenschätzungen liegen bei mehr als 690.000 Euro

Die Gabelbachergreuter wird es freuen: Die Alte Schule, die heute als Vereinsheim genutzt wird, soll demnächst saniert werden. Angestoßen wurde das Projekt vor vier Jahren von der örtlichen Feuerwehr. 2020 wurden die Kosten auf mehr als 690.000 Euro geschätzt. Könnte von diesem Geld nicht gleich ein Neubau errichtet werden?