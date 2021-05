Polizei stellt einen Exhibitionisten am Rothsee

Ein Anrufer teilt der Polizei mit, dass ein Mann mit heruntergelassener Hose eindeutige Handlungen vornehme. Die gute Personenbeschreibung hilft der Polizei.

Einen Exhibitionisten hat die Polizei in Zusmarshausen am Samstag ermitteln können. Der Mann war zuvor durch sein eindeutiges Handeln am Rothsee aufgefallen.

Die Meldung ging am Samstag um 11.35 Uhr auf der Dienststelle in Zusmarshausen ein. Der Anrufer teilt laut Polizei mit, dass am Nordufer des Rothsees eine Person mit heruntergelassener Hose stehen, onanieren und dabei durch Winken auf sich aufmerksam machen würde. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der 57-jährige Täter im Rahmen der Fahndung ermittelt werden. Er wurde zur Feststellung seiner Personalien vorläufig festgenommen. (thia)