Polizei stoppt Alkoholfahrer in Zusmarshausen

Bereits bei der Kontrolle in Zusmarshausen stellen die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigt den Verdacht.

Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Donnerstag bei Zusmarshausen erwischt. Der 23-Jährige war um 22.05 Uhr in der Webergasse in eine Polizeikontrolle geraten.

Bei der Kontrolle konnten die Beamten bereits Alkoholgeruch aus dem Audi wahrnehmen. Ein Test erbrachte einen Wert von knapp 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde daher laut Polizei unterbunden. Der 23-Jährige wird wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz angezeigt. (thia)