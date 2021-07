Zusmarshausen

07.07.2021

Prüfung bestanden: Haidar Gullam kann in Zusmarshausen neues Leben starten

Plus Für Haidar Gullam stand alles auf dem Spiel. Ohne Ausbildung drohte dem afghanischen Flüchtling die Abschiebung. Nun hat er seinen Arbeitsvertrag in Zusmarshausen unterschrieben.

Von Philipp Kinne

Seine Familie weiß am Dienstagvormittag noch nichts von der guten Nachricht. Das Internet in dem kleinen afghanischen Dorf habe gestreikt, erzählt Haidar Gullam. So schnell wie möglich will er seiner kleinen Tochter und seiner Ehefrau die frohe Botschaft überbringen: Der Afghane hat seine Ausbildung in der Tasche. Ohne die bestandene Abschlussprüfung hätte dem 30-Jährigen eine Abschiebung gedroht. Nun, so hofft Gullam, sollen Frau und Tochter nach Zusmarshausen kommen können. Raus aus dem von Krieg und Terror geprägten Afghanistan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen