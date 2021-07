Raritäten: Tanzstudio in Zusmarshausen startet 50er-Jahre-Markt

Plus Jahrzehntelang sammelten die Zusmarshauser Lucia und Rudi Holland Kleidung, Möbel oder Haushaltswaren aus den 1950er Jahren. Nun lösen sie ihr Museum auf.

Leuchtreklamen, rote Lederstühle, Jukeboxen, Kino- und Werbeplakate: Im Tanzstudio von Lucia und Rudi Holland sind die 1950er-Jahre zu Hause. Ihre Liebe zu den Raritäten aus der Zeit des Rock 'n' Roll und Boogie- Woogie prägt das Leben der beiden ehemaligen Turniertänzer. Jahrzehntelang klapperten die beiden etliche Flohmärkte in ganz Deutschland ab, um ihre Sammlung zu erweitern. Nun steht ein großer Teil davon zum Verkauf.