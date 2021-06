Sattelzugfahrer übersieht in Zusmarshausen geparktes Auto

Beim Rangieren stößt in Zusmarshausen ein 46-jähriger Fahrer mit seinem Lkw gegen einen geparkten Peugeot. Der Sachschaden ist nicht unerheblich.

Nach Auskunft der Polizei musste ein 46-jähriger Sattelzugfahrer um 7.10 Uhr in der Straße Am Wasserberg in Zusmarshausen rangieren. Dabei übersah er jedoch einen geparkten Peugeot. Der an beiden Fahrzeugen verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. (thia)