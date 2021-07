Scheibe an geparktem Auto in Zusmarshausen eingeschlagen

Seitenscheibe eingeschlagen, Fahrzeug zerkratzt - ein Auto in Zusmarshausen ist von Unbekannten demoliert worden.

Massiv beschädigt worden ist ein in Zusmarshausen abgestelltes Auto. Laut Polizei wurde die Seitenscheibe eines in der Merowinger Straße abgestellten Jeep Renegade eingeschlagen. Außerdem sollen die Unbekannten den Wagen zerkratzt haben. Die Beamten gehen davon aus, dass sich die Tat am Sonntag zwischen 8.30 und 9 Uhr ereignet habe. Da aus dem Fahrzeug nichts geklaut wurde, ermittelt die Polizei wegen Vandalismus. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. (kinp)