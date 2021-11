Schnelles Internet kommt in Zusmarshausen erst in ein paar Jahren

Plus Zusmarshausen ringt um einen möglichst schnellen, aber kostengünstigen Internetausbau. Warum sich die Anwohner trotzdem noch gedulden müssen.

Entspannt streamen, im Homeoffice arbeiten oder online nach Weihnachtsgeschenken stöbern – all das macht wenig Freude, wenn die Internetverbindung sehr langsam ist. Um möglichst vielen Menschen rund um Zusmarshausen den Zugriff auf das weltweite Netz zu erleichtern, will die Marktgemeinde aufrüsten. Allerdings werden die Anwohner noch viel Geduld brauchen, denn bis sie schneller im Internet surfen, werden wohl noch zwei bis vier Jahre ins Land gehen.