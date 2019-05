14.05.2019

Zusmarshausen Schwimmbad ab Freitag wieder geöffnet

Das Hallenbad in Zusmarshausen hat ab Freitag wieder geöffnet, teilt die Gemeinde mit. Das sind die Hintergründe.

Das Schwimmbad in Zusmarshausen hat ab Freitag wieder geöffnet. Das teilt die Marktgemeinde mit. Seit Anfang des Monats hatte das Hallenbad geschlossen. Hintergrund seien Defekte Deckenplatten, erklärte Bürgermeister Bernhard Uhl. Er sprach von einer „konkreten“ Gefahr.

Gefahr durch herabfallende Teile

Diese Gefahr habe bestanden, weil Badegäste und Schüler durch herabfallende Teile verletzt werden könnten. Aus diesem Grund war der Zugang zum Schwimmbad bis auf Weiteres nicht möglich. Die aufgehängten leichten Platten an der Decke des Schwimmbads dienen eigentlich der besseren Akustik in der Halle. Weil diese sogenannten Akustikplatten an der Decke des Hallenbads kaputt waren, wurden sie nun ausgetauscht. Die Aufhängungen, an denen die Platten befestigt sind, hatten sich gelöst. Die arbeiten mussten von einer Spezialfirma durchgeführt werden, welche die Platten vor mehreren Jahren eingebaut hatte.

Was die Sanierung des Schwimmbads kosten wird, ist noch unklar. Die Kosten werden vom Schulverband getragen, erklärt Bürgermeister Uhl. Dem Verband gehört das Schwimmbad. (kinp)

Themen Folgen