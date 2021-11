Senior reagiert nach Parkrempler in Zusmarshausen richtig

Ein 74-Jähriger stößt beim Rangieren gegen einen geparkten Audi. Der Schaden kann dank seines Verhaltens nun schnell reguliert werden.

Vorbildlich verhalten hat sich ein 74-jähriger Autofahrer am Mittwoch nach einem Parkrempler in Zusmarshausen. Der Senior war gegen 10 Uhr mit seinem Nissan beim Rangieren gegen einen geparkten Audi gestoßen.

Der 74-Jährige fuhr laut Polizei nach dem Unfall aber nicht einfach davon, sondern brachte zuerst einen Zettel am Audi an und meldete den Unfall dann anschließend persönlich bei der Polizei in Zusmarshausen. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. (thia)