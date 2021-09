Senior übersieht in Zusmarshausen wegen Sonne ein geparktes Auto

Ein Autofahrer wird in Zusmarshausen so stark geblendet, dass er gegen ein geparktes Auto kracht. Glücklicherweise bleibt es beim Sachschaden.

Die stark scheinende Sonne hat am Dienstag zu einem Unfall in Zusmarshausen geführt. Ein 82-jähriger Autofahrer war laut Polizei so geblendet, dass er ein geparktes Auto übersah.

Der Senior war um 14 Uhr in seinem VW auf der Bischof-Wenzeslaus-Straße in Zusmarshausen in Richtung Westen unterwegs. Aufgrund der intensiven Sonneneinstrahlung bemerkte er nicht den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Seat. Durch die Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2000 Euro. (thia)