So läuft der Abriss der beiden Brücken bei Gabelbachergreut

Über hundert Jahre standen die Bogenbrücke und die Fünffeldbrücke am südlichen Rand von Gabelbachergreut. An diesem Wochenende werden sie abgerissen. So laufen die Arbeiten.

Am Samstagmittag ist der Abriss bereits in vollem Gange. Schon in der Ortsmitte von Gabelbachergreut ist ein lautes, hämmerndes Geräusch zu hören. Am südlichen Ende des Orts sind an der Bogenbrücke zwei Bagger mit Abbruchhammern im Einsatz. Immer wieder lassen sie einen Metallbolzen auf- und niedersausen, er bohrt sich tiefer und tiefer in den Beton hinein. Schon nach kurzer Zeit steht nur noch der mittlere Bogen.

Bauingenieurin: "Sieht bei beiden Brücken gut aus"

Ein Stück weiter, an der Fünffeldbrücke, hebt ein 600-Tonnen-Kran, der unten auf den Gleisen steht, bereits den Mittelteil des Bauwerks heraus. An jeder Brücke stehen, mit Sicherheitsabstand zur Baustelle, etwa ein halbes Dutzend Schaulustige. Bauingenieurin Bettina Herbst von der Firma Hartinger Consult sagt: "Bisher sieht es bei beiden Brücken gut aus." Die Arbeiter liegen im Zeitplan. Die Bogenbrücke wird voraussichtlich noch im Laufe des Samstags komplett abgerissen sein, die größere Fünffeldbrücke dann am Sonntag. (mjk)

