Starker Regen: Birke fällt auf geparkte Autos in Zusmarshausen

Während eines Unwetters am Dienstag fällt eine Birke auf zwei in Zusmarshausen geparkte Autos.

Zum Glück saß niemand in den beiden Autos, die nun völlig demoliert sind. Laut Polizei krachte am Dienstag, 13. Juli, um 17.26 Uhr eine Birke auf zwei Fahrzeuge, die auf einem Privatparkplatz an der Paracelsusstraße in Zusmarshausen abgestellt waren. Bei den Autos handelt es sich um einen Suzuki Wagon und einen VW Golf. Grund für den Unfall war wohl ein starkes Gewitter. Der andauernde Regen hatte die Birke laut Polizei unterspült. Aufgrund des völlig aufgeweichten Erdreiches wurde die Birke entwurzelt und stürzte auf die beiden Autos. Der Birkenstamm mit einem Durchmesser von 40 bis 50 Zentimeter war weder morsch, noch wies er andere Anzeichen für eine mögliche Umsturzgefahr auf.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4400 Euro. Die eingesetzte Feuerwehr Zusmarshausen beseitigte mit 18 Leuten den Baum und damit die Gefahr. (kinp)