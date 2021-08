Zusmarshausen

16:06 Uhr

Stau auf der A8: Wenn die Brummis Streitheim und Auerbach verstopfen

Nach dem Unfall auf der A8 mit einer Vollsperrung in Richtung Stuttgarte rollte der Umleitungsverkehr durch Streitheim.

Plus Horgau und Zusmarshausen wollen klären, wie der Umleitungsverkehr der Autobahn aus den Dörfern gelenkt werden kann. Dafür gibt es schon einige Ideen.

Von Katja Röderer

Wenn es auf der Autobahn zwischen Zusmarshausen und Adelsried kracht, wird es eng in Streitheim und Auerbach. Dann wälzt sich eine internationale Blechlawine durch die Straßen der beiden Dörfer. Es ist die kürzeste Umleitungsstrecke, die das Navi zu bieten hat. Aber nicht die Offizielle. So kann es nicht weitergehen, finden die Streitheimer und die Auerbacher. Doch was können sie dagegen tun?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen