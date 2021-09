Unfall beim Vorbeifahren in Steinekirch: Schaden an Traktorgespann

Kleine Ursache, relativ hoher Schaden: In Steinekirch hat ein Mann einen Traktoranhänger und sein Auto beschädigt. Der Traktor stand entgegen der Fahrtrichtung.

Er wollte ein am Straßenrand in der Dorfstraße in Steinekirch geparktes Traktorgespann überholen, doch seine Einschätzung der Größe des Gefährts war nicht richtig: Am Freitag, 17. September, gegen 14.30 Uhr, wollte ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer in der Dorfstraße in Zusmarshausen/Steinekirch an einem entgegen der Fahrtrichtung parkenden Traktorgespann vorbeifahren. Da er zu früh wieder nach rechts einlenkte, touchierte er mit seinem Auto den Anhänger des Traktors und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von 5500 Euro. Verletzt wurde niemand. (jah)

Lesen Sie dazu auch