Tankbetrügerin in Zusmarshausen wird wohl bald gefasst

Eine Frau tankt Diesel im Wert von 62 Euro. Ohne zu bezahlen macht sie sich danach aus dem Staub. Die Polizei wird sie aber wohl bald finden.

Damit hat diese Betrügerin wahrscheinlich nicht gerechnet. Der Versuch, nach dem Tanken ohne zu bezahlen unerkannt davonzufahren, ist jedenfalls gescheitert.

Nach Auskunft der Polizei tankte die Fahrerin eines VW-Caddy um 8.20 Uhr Diesel im Wert von knapp 62 Euro an der Tankstelle in der Wertinger Straße in Zusmarshausen. Anschließend verließ sie die Tankstelle, ohne den ausstehenden Betrag zu bezahlen. Durch das aufgezeichnete Kennzeichen laufen nun Ermittlungen über die Halteradresse. (thia)