Toilettenanlagen am Rothsee von Unbekannten zerstört

Wieder kommt es zu Randale am Rothsee. Unbekannte sollen die Toilettenanlagen massiv beschädigt haben.

Nach erneuter Randale am Rothsee sucht die Polizei nach Zeugen. Diesmal haben sich Unbekannte offenbar an den Toiletten zu schaffen gemacht. Laut Polizei sind die Türen der Männertoiletten am Nordufer des Sees herausgerissen worden. Außerdem wurde die Verglasung beschädigt. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 800 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0 melden. (kinp)